«Флешмоб домогательств» в центре Москвы: «гуру соблазнения» учит мужчин нападать на женщин

Сразу несколько девушек сообщили о случаях домогательств в самом центре Москвы. Молодые люди подходили к ним, изъявляли желание познакомиться, а после отказа говорили непристойности, грубо хватали за ягодицы и убегали. Telegram-канал «Осторожно, Москва» выяснил, что речь идет не о случайном помешательстве: мужчины проходили обучение у некоего инфокоуча и «гуру соблазнения», который требовал от своих учеников «делать по 30 подходов к незнакомым женщинам» и таким образом обретать уверенность в себе. Пострадавшие написали заявления в полицию. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «гуру» нужно отправить на принудительное лечение.

Несколько случаев неадекватного поведения молодых людей заметили в центре Москвы, в районе Китай-города. Мужчины подходили к девушкам, предлагали познакомиться, а получив отказ, грубо хватали их за ягодицы. «Маневры» обычно осуществляли двое: первый действовал, второй снимал. Девушки были в шоке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Одну из таких историй рассказала 22-летняя студентка Полина Хохлома. По ее словам, в воскресенье, 22 июня, на Китай-городе к ней подошли двое мужчин и предложили познакомиться. Она отказалась, после чего один из них поравнялся с ней, начал улыбаться, а затем остановил и стал домогаться на глазах у всех.

«Он подошел очень близко, встал немного сзади и взял меня за ягодицы. Как мне показалось, он очень долго меня держал, это не был просто шлепок.

Он делал это до тех пор, пока я не среагировала. Потом он развернулся и пошел к другу, который все это снимал», — рассказала Полина.

Когда девушка отошла от первого потрясения и тоже включила камеру в телефоне, молодые люди разбежались в разные стороны.

Полина отправилась в ближайшее отделение полиции. На месте выяснилось, что проблема не единична: в это же время туда пришла другая девушка с аналогичной жалобой.

«Что за *****, друзья? Это какой-то сегодня флешмоб», — написала девушка в своих соцсетях.

В полиции, по словам Полины, к ее словам отнеслись без всякого сочувствия и понимания.

«Один из полицейских сказал мне: «Что в этом такого? Почему нельзя было дать леща и пойти дальше?» Сказал, что такие ситуации «решаются по-другому», — рассказала Полина.

Тем не менее заявление было принято.

О подобной ситуации поведала и другая москвичка. По ее словам, на улице в районе Китай-города незнакомый парень пытался взять ее за руку, «схватил за пятую точку и перекрыл путь, не давал пройти и предлагал непристойные вещи». Она испугалась, оттолкнула его и убежала.

27-летняя Дарья рассказала, что рядом со станцией метро «Китай-город» к ней подошел взрослый мужчина, схватил ее за попу и сказал: «Давай потрахаемся». На вопрос «Что ты делаешь?» он ответил: «Я просто хотел испытать на тебе новый опыт». Дарья планирует обратиться по этому поводу в полицию.

Такие же истории с домогательствами, все как под копирку, за последние дни происходили и с другими девушками в районе улиц Покровка, Тверской бульвар и Чистопрудный бульвар.

«Гуру» призвал к насилию

Оказалось, что все эти случаи взаимосвязаны: к девушкам на улицах приставали участники «тренингов по пикапу», которые организовал молодой человек, называющий себя «гуру секса и соблазнения». По его заданию участники «курсов» должны были выполнить «упражнение»: подойти на улице к 30 девушкам, попытаться познакомиться и затем распустить руки.

На заявления в полицию «инфокоуч» отреагировал прямыми призывами к насилию — соответствующее видео с его обращением опубликовал Telegram-канал Baza. По словам «гуру», его подопечные «все сделали не так».

«Вы что должны были сделать? Что я говорил? Подойти, взять за задницу, увести в туалет и там ****** ее. А так как вы не завершили этап — они недовольны. Поэтому исправляйте свои ошибки», — заявил он.

Издание «Москвич Mag» раскрыло имя предполагаемого организатора «курсов пикапа».

«Многие еще помнят «секс-гуру» Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов), который в 2010-е годы прославился своими тренингами по раскрепощению при знакомстве с девушками и выстроил вокруг себя этакую секту пикаперов. Это, пожалуй, самый скандальный самоучка по части «соблазнения» и публичных провокаций», — говорится в публикации.

По данным издания, недавно Лесли запустил в своем Telegram-канале новый «Телесный тренинг», описание которого полностью соответствует случаям приставаний к девушкам на улицах Москвы.

«Вопрос о том, будут ли сотрудники МВД разбирать подобные случаи и заинтересуются ли деятельностью самого Александра Кириллова, остается открытым», — отмечает «Москвич Mag».

«Отправить на принудительное лечение»

В комментарии для «Газеты.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что подобные случаи домогательства на улицах — не шалость, а правонарушение.

«С моей точки зрения, тут ответ очевиден. Это не просто хулиганское поведение, не просто шалость — это правонарушение, которое, судя по всему, связано с особенностями психического состояния данного человека. И самое лучшее будет, конечно, не просто изоляция этого гражданина, а изоляция с принудительным лечением», — сказал зампред комитета Госдумы по защите семьи.

Милонов подчеркнул, что подобные меры дадут гарантию того, что инфоблогер впоследствии выйдет в адекватном состоянии.

«Сейчас выпускать его на улицу просто опасно, потому что подобного рода призывы — это не просто хулиганские действия, это действия, которые, судя по всему, отражают стойкое психическое расстройство», — сказал Милонов.