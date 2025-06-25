Против блогера Лесли возбудили дело о склонении к изнасилованию

Против блогера Александра Кириллова, который наиболее известен под псевдонимом Алекс Лесли, возбудили уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в Telegram-канале.
По данным следствия, мужчина в своих роликах призывал подписчиков совершать противоправные действия сексуального характера в отношении жительниц Москвы. В ведомстве отметили, что инциденты были засняты на видео.
На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
До этого девушки стали массово сообщать о домогательствах на улицах Москвы. По словам пострадавших, мужчины подходили к ним и после отказа познакомиться грубо хватали за ягодицы и убегали.
По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», домогательства стали одним из заданий от «гуру соблазнения», который предлагал ученикам обрести уверенность в себе с помощью знакомств с женщинами.
25 июня Telegram-канал 112 писал, что в отношении мужчин, которые причастны к домогательствам к девушкам в центре Москвы, организована проверка.
Ранее в центре Москвы несовершеннолетняя подверглась домогательствам.