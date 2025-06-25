В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения в воздушной гавани были введены повторно в 15:32 по московскому времени. Аэропорт не принимал и не отправлял рейсы около семи часов для обеспечения безопасности полетов.

Около 14:00 Кореняко сообщал, что в аэропорту сняли все ограничения и воздушная гавань работает в штатном режиме.

Незадолго до этого в аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Порядка 11 часов аэропорт не принимал и не отправлял рейсы.

25 июня ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска. Аналогичные меры коснулись аэропортов Самары и Ульяновска.

Ранее самолет узбекской авиакомпании, летевший в Казань, отправили на запасной аэродром.