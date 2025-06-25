Аэропорт Тамбова вернулся к штатной работе после временных ограничений

В аэропорту Тамбова Донское полностью сняли ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, воздушная гавань снова работает в обычном режиме.

Незадолго до этого ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска. Также временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Самары и Ульяновска. В аэропорту Пензы также временно ограничены взлеты и посадки воздушных судов.

Этим утром в аэропорту Саратова тоже ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. До этого Кореняко сообщил, что в аэропорту Тамбова действовали ограничения на прием и выпуск рейсов. По его словам, меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее самолет узбекской авиакомпании, летевший в Казань, отправили на запасной аэродром.