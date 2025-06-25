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В аэропорту Саратова сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
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Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Саратова сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«За время действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Саратов», — заявил он.

Кореняко напомнил, что ограничения в воздушной гавани вводились для обеспечения безопасности полетов пассажиров.

О введении ограничений сообщалось в 08:38 по московскому времени. Порядка 11 часов аэропорт не принимал и не отправлял рейсы.

Незадолго до этого ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска. Аналогичные меры коснулись аэропортов Самары и Ульяновска. Временно ограничены взлеты и посадки воздушных судов и в аэропорту Пензы.

Помимо этого, в аэропорту Тамбова были введены повторные ограничения.

Ранее самолет узбекской авиакомпании, летевший в Казань, отправили на запасной аэродром.

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