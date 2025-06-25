В аэропорту Тамбова вновь ввели ограничения

Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов введены в Тамбове

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) снова введены в аэропорту Тамбова Донское. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов», — говорится в сообщении.

До этого Кореняко сообщал, что в аэропорту сняли все ограничения, и воздушная гавань работает в штатном режиме.

Незадолго до этого ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска. Аналогичные меры коснулись аэропортов Самары и Ульяновска. Временно ограничены взлеты и посадки воздушных судов и в аэропорту Пензы.

Этим утром в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее самолет узбекской авиакомпании, летевший в Казань, отправили на запасной аэродром.