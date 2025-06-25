Отец пострадавшего в Шереметьево мальчика рассказал о его состоянии

Отец мальчика, которого ударили об пол в Шереметьево, рассказал о том, как сейчас себя чувствует ребенок. Его цитирует RT.

По словам мужчины, на данный момент его двухлетний сын находится в реанимации. Медики еще не провели операцию.

Сейчас за мальчика переживает не только отец, но и мать, которая в момент, когда на ее сына напал мужчина, отошла за коляской.

«Сейчас она уже лучше, держится», – рассказал отец.

Он также добавил, что его супруга беременна.

Инцидент произошел накануне вечером в аэропорту Шереметьево. Пока родители отлучились, мужчина схватил двухлетнего мальчика и с силой ударил его об пол.

По данным СМИ, после произошедшего мальчик впал в кому. Медики оценили его состояние как тяжелое, у пострадавшего диагностированы перелом позвоночника и свода черепа.

Подозреваемого тем временем задержали. Выяснилось, что он приехал из Каира и ожидал самолет в Белоруссию. При себе у мужчины обнаружили каннабис. Ему уже предъявили обвинения.

Ранее стало известно, какой срок грозит мужчине, швырнувшему ребенка в пол в Шереметьево.