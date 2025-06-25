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Тренер из Калининграда, избивший подопечного палкой, скрывается в Израиле

Тренера из Калининграда заочно арестовали за избиение 12-летнего воспитанника
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Суд в Калининграде заочно арестовал тренера, который в мае прошлого года избил подопечного и сейчас скрывается в Израиле. Об этом стало известно «Клопс».

Вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения рассматривался 20 июня в мировом суде второго участка Центрального района Калининграда. Однако фигурант, Алибек Г., не явился на заседание, а его адвокат пояснил, что подзащитный находится в Тель-Авиве и не может вернуться на родину из-за отмены рейсов. Он якобы купил билет на 16 июня, но вылет был отменен.

Известно, что Алибек Г. находился под подпиской о невыезде с 3 июля прошлого года, но несмотря на это, покинул страну. Реальное местонахождение тренера остается неизвестным, поэтому прокурор потребовала изменить меру пресечения на заключение мужчины, находящегося в розыске, под стражу. Суд согласился с доводами гособвинения и заочно арестовал фигуранта.

Инцидент произошел 23 мая 2024 года в одном из спортивных клубов города. Тренер взял пластиковую трубу и ударил ей несколько раз подопечного в воспитательных целях. Мальчик получил травмы. По требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК РФ. Максимальная санкция, которая грозит подозреваемому по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее тренера по баскетболу в США уволили за то, что он дергал ученицу за волосы.

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