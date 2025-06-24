Белоруса, который ударил ребенка о пол в Шереметьево, обвинили в покушении на убийство

В Подмосковье белорусу, которого задержали после причинения травм мальчику в Шереметьево, предъявили обвинения. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Его обвинили в покушении на убийство ребенка. По данным следствия, фигурант не смог объяснить, почему проявил агрессию к двухлетнему мальчику.

«У мужчины взяты образцы крови, изъят телефон и предметы одежды, по которым будут назначены соответствующие экспертизы», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи проводят необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

31-летнего уроженца Белоруссии задержали после инцидента в аэропорту. На кадрах, опубликованных в СМИ, заметно, как мужчина схватил ребенка и ударил его о пол. Это привело к травмированию головы, пострадавший впал в кому.

Известно, что в крови у задержанного нашли следы наркотического вещества. По словам знакомых, он не употреблял наркотики и не проявлял агрессию к окружающим. Он сам является отцом полуторагодовалой девочки.

Ранее стало известно, какой срок грозит мужчине, швырнувшему ребенка в пол в Шереметьево.