В Нижегородской области потушили пожар на территории бывшего завода «Заря»

МЧС: пожарные потушили возгорание на территории завода «Заря» в Дзержинске

Огнеборцы потушили пожар на территории бывшего завода «Заря» в Дзержинске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

По ее данным, возгорание ликвидировано на площади 500 квадратных метров.

В региональной прокуратуре сообщили, что пожар произошел в результате возгорания емкостей с химической жидкостью. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Вчера в Казани на территории бокса стоянки пассажирского автотранспортного предприятия № 2 произошел пожар, в результате которого сгорели пять автобусов. Общая площадь возгорания составила 60 кв. м. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправности узлов, систем и механизмов транспортного средства, однако точная причина устанавливается.

19 июня пожар произошел в одном из цехов предприятия «Арсенал» в Санкт-Петербурге. Позже глава Калининского района Михаил Асташкевич сообщил, что до прибытия спасателей с места эвакуировалось 15 человек. Возможной причиной возгорания назвали проведение ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что ритуальный обряд в Бурятии обернулся крупным ландшафтным пожаром.