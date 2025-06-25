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В Нижегородской области потушили пожар на территории бывшего завода «Заря»

МЧС: пожарные потушили возгорание на территории завода «Заря» в Дзержинске
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ГУ МЧС России по Нижегородской области

Огнеборцы потушили пожар на территории бывшего завода «Заря» в Дзержинске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

По ее данным, возгорание ликвидировано на площади 500 квадратных метров.

В региональной прокуратуре сообщили, что пожар произошел в результате возгорания емкостей с химической жидкостью. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Вчера в Казани на территории бокса стоянки пассажирского автотранспортного предприятия № 2 произошел пожар, в результате которого сгорели пять автобусов. Общая площадь возгорания составила 60 кв. м. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправности узлов, систем и механизмов транспортного средства, однако точная причина устанавливается.

19 июня пожар произошел в одном из цехов предприятия «Арсенал» в Санкт-Петербурге. Позже глава Калининского района Михаил Асташкевич сообщил, что до прибытия спасателей с места эвакуировалось 15 человек. Возможной причиной возгорания назвали проведение ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что ритуальный обряд в Бурятии обернулся крупным ландшафтным пожаром.

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