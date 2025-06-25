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Названа причина пожара в Дзержинске

Нижегородская прокуратура: в Дзержинске загорелись емкости с химией
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пожар в Дзержинске Нижегородской области произошел в результате возгорания емкостей с химической жидкостью. Об этом сообщила прокуратура региона в официальном Telegram-канале.

«‎Сегодня в дневное время на территории промышленного предприятия в г. Дзержинске произошло возгорание емкостей с химической жидкостью», — сказано в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Уточняется, что городская прокуратура контролирует действия экстренных служб при ликвидации возгорания.

До этого нижегородские СМИ сообщили о пожаре в промзоне в Дзержинске. По их данным пожар произошел на территории завода «Заря». Огонь распространился на площадь 500 квадратных метров. Очевидцы рассказывали, что слышали взрывы.

19 июня пожар начался в одном из цехов предприятия «Арсенал» в Санкт-Петербурге. Позже глава Калининского района Михаил Асташкевич сообщил, что до прибытия спасателей с места эвакуировалось 15 человек. Возможной причиной возгорания назвали проведение ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что ритуальный обряд в Бурятии обернулся крупным ландшафтным пожаром.

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