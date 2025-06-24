В Казани сгорели пять автобусов

МЧС: пять автобусов сгорели в Казани в результате пожара

В Казани на территории бокса стоянки пассажирского автотранспортного предприятия № 2 произошел пожар, в результате которого сгорели пять автобусов. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Республике Татарстан.

В ПАТП-2 уточнили, что возгорание произошло в ночь на 24 июня по адресу: улица Крылова, 3. В боксе находились 60 автобусов, 55 из которых них удалось эвакуировать. Общая площадь пожара составила 60 кв. м. По предварительным данным, он мог возникнуть из-за неисправности узлов, систем и механизмов транспортного средства, однако точная причина устанавливается.

Представители предприятия подтвердили повреждение автобусов. Они уточнили, что на дороги вышли резервные транспортные средства.

«Выход на линию осуществлен в обычном режиме», — добавили представители ПАТП-2.

7 июня сообщалось, что в Казани автомобиль BMW загорелся прямо на ходу из-за бракованного радиатора. Потушить возгорание не удалось и BMW полностью сгорела. Впоследствии выяснилось, что в машине был установлен бракованный радиатор, который в 2020 году концерн BMW официально признал браком. Такие автомобили были отозваны.

Ранее стало известно, что трое детей чуть не сгорели в квартире в Иркутской области из-за шалостей с огнем.