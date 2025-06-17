Ритуальный обряд в Бурятии обернулся крупным ландшафтным пожаром

В Бурятии мужчина решил провести обряд и устроил крупный ландшафтный пожар

В Бурятии ритуальный обряд обернулся крупным ландшафтным пожаром. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в Джидинском районе, где 45-летний мужчина проводил обряд с использованием благовоний. Оставленная без присмотра ароматическая палочка стала причиной возгорания сухой травы на площади в 20 тысяч квадратных метров.

Для ликвидации пожара потребовались усилия 28 спасателей и десять единиц спецтехники. На кадрах с места происшествия видна обгоревшая трава на большой площади.

Нарушителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали. В МЧС напомнили, что на территории Бурятии действует особый противопожарный режим, полностью запрещающий использование открытого огня.

До этого сахалинец поднес зажигалку к бензобаку и устроил пожар на заправке. Часть машины вспыхнула.

Ранее пьяный петербуржец пытался пожарить шашлыки в квартире и попал в больницу.