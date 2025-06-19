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СМИ сообщают о возгорании на заводе в Петербурге

78: в Петербурге горит завод «Арсенал»

В Петербурге пожар начался в одном из цехов предприятия «Арсенал». Об этом сообщает Telegram-канал 78, ссылаясь на источники.

По данным канала, площадь пожара составляет около 50 квадратных метров. На кадрах, опубликованных каналом, виден дым. На место, как уточняется, прибыли спасатели.

Позже глава Калининского района Михаил Асташкевич сообщил, что до прибытия спасателей с места эвакуировалось 15 человек.

«Предварительно, горение происходит на площади 250 кв. метров. Пожар локализован», — сказано в сообщении.

Возможной причиной возгорания называют проведение ремонтных работ.

16 июня сообщалось, что в Алтайском крае бывшего работника маслозавода обвинили в попытке поджога на предприятии.

Изначально причиной возгорания было названо короткое замыкание, однако позже директор предприятия, просматривая записи с камер видеонаблюдения, увидел на записи мужчину, устроившего пожар.

Им оказался Александр Р., уволенный за кражу 11 тонн масла. После пожара производство было выведено из строя, общий ущерб составил 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ритуальный обряд в Бурятии обернулся крупным ландшафтным пожаром.

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