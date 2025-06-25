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Муфтий Москвы пойдет в полицию из-за листовок про курсы по многоженству

ДУМ Москвы обратится в полицию из-за листовок про курсы по многоженству
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил «Газете.Ru», что Духовное управление мусульман (ДУМ) обратится в полицию из-за распространения в столице листовок с информацией о курсах по многоженству. По его словам, это не первый случай «провокации для дестабилизации общества».

«Важно отметить, что это уже не первый случай, когда от имени ДУМ Москвы и меня лично распространяются провокационные листовки. Считаем, что это дело рук тех, кто хочет дестабилизировать общество путем разжигания межнациональной и межрелигиозной розни. Имен провокаторов мы не знаем, но обязательно обратимся в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Граждан в свою очередь призываем не поддаваться провокациям и всегда перепроверять информацию», — сказал он.

До этого в соцсетях начали публиковать фотографии листовок с призывом пройти курсы по многоженству, распространяемые в Москве. Аляутдинов опровергал информацию о том, что муфтият проводит подобные акции и назвал акцию попыткой «очернить деятельность мусульманского духовенства».

19 декабря 2024 года Аляутдинов сообщил, что ДУМ России разрешило религиозное многоженство. Муфтий уточнил, что совет улемов (ученых-богословов) допустил заключение до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. После резонанса в СМИ Совет улемов ДУМ РФ отозвал фетву (богословское заключение), которая позволяла многоженство.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды многоженства в рекламе.

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