В России хотят запретить пропаганду многоженства в рекламе

В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды многоженства в рекламе

В Госдуму был представлен законопроект, направленный на введение запрета на пропаганду многоженства в рекламных материалах. Текст соответствующего документа доступен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что пропаганда многоженства противоречит политике государства, нацеленной на поддержание традиционных семейных ценностей.

«Попытки популяризировать многоженство, противоречащее законам страны и нашей Конституции, говорят о желании приучить людей к тому, что полигамия и сожительство с двумя или несколькими женщинами — это норма. При этом ни о какой защите женщин, их прав и законных интересов речи не может идти», — отмечается в документе.

Автором инициативы является Нина Останина, глава Комитета Госдумы, занимающегося вопросами защиты семьи, отцовства, материнства и детства.

19 декабря заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство. Муфтий уточнил, что совет Улемов (ученых-богословов) допустил заключение до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.

Ранее в СПЧ поддержали Генпрокуратуру в вопросе многоженства.