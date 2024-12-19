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В России разрешили религиозное многоженство для мусульман

Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил РИА Новости, что духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство.

По словам Аляутдинова, совет улемов (ученых-богословов) разрешил российским мусульманам заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Муфтий уточнил, что это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, а также в связи с окончанием репродуктивного возраста или по иным объективным причинам.

При этом нельзя утаивать информацию о наличии жены. По словам Муфтия, если вторая жена не была поставлена в известность и не готова принять сложившуюся ситуацию, то она имеет право потребовать расторжения своего никаха (венчания по исламским нормам).

19 декабря на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным на экран был выведен вопрос о том, почему в России не разрешат многоженство для повышения рождаемости. Как заявила «Газете.Ru» в ответ на него председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, многоженство нарушает статьи Конституции о браке и традиционные ценности.

Ранее Кадыров рассказал, как относится к многоженству.

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