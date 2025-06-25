Муфтий Москвы прокомментировал информацию о курсах по многоженству

Муфтий Аляутдинов: листовки про курсы по многоженству в ДУМ России — провокация

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов опроверг информацию о том, что Духовное управление мусульман (ДУМ) проводит курсы по многоженству. Об этом он рассказал РИА Новости.

Незадолго до этого жители столицы стали публиковать фотографии листовок с призывом пройти эти курсы.

«Эта акция — неумелая и неуклюжая попытка недоброжелателей посеять раздор между народами России, внести дестабилизацию в общество, очернить деятельность мусульманского духовенства», — заявил он.

Аляутдинов призвал россиян не вестись на подобные провокации.

Напомним, 19 декабря Аляутдинов сообщил, что Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство. Муфтий уточнил, что совет улемов (ученых-богословов) допустил заключение до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.

До этого в Госдуму был представлен законопроект, направленный на введение запрета на пропаганду многоженства в рекламных материалах. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивалось, что пропаганда многоженства противоречит политике государства, нацеленной на поддержание традиционных семейных ценностей.

Ранее в СПЧ поддержали Генпрокуратуру в вопросе многоженства.