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Исламские богословы отозвали фетву, разрешающую религиозное многоженство в России

Совет улемов ДУМ России отозвал фетву о разрешении религиозного многоженства
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Global Look Press

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) Российской Федерации отозвал фетву (богословское заключение), которая позволяла многоженство. Об этом сообщается в Telegram-канале главы совета Шамиля Аляутдинова.

В заявлении говорится, что Совет улемов, в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что Генеральная прокуратура России призвала отменить фетву, разрешающую многоженство среди российских мусульман, а также в связи с реакцией российской общественности, отзывает фетву. Совет улемов отметил, что на то «Божья воля» и подчеркнул, что не видит смысла вступать в полемику.

23 декабря сообщалось, что Генпрокуратура внесла представление председателю Духовного управления мусульман России из-за ранее выпущенной фетвы «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», так как она противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

21 декабря председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что фетва Совета улемов, которая допускает многоженство, не нарушает светского законодательства.

19 декабря муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство.

Ранее Кадыров рассказал, как относится к многоженству.

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