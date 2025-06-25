Названа причина задержания госсекретаря Дагестана

Госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова задержали по уголовному делу «Дагнефтепродукта»‎. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Магомедов и некоторые близкие к нему люди задержаны»‎, — сказал источник.

Он также отметил, что оперативные мероприятия прошли по уголовному делу о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт».

До этого сообщалось о задержании Магомедова.

Ранее ТАСС сообщил об обысках в его кабинете в здании администрации главы и правительства республики, а также в управлении архитектуры и градостроительства и управлении имущественных и земельных отношений Махачкалы.

25 июня Telegram-канал SHOT писал, что в доме и офисах госсекретаря Дагестана прошли обыски в рамках дела о возможной незаконной приватизации предприятия «Дагнефтебаза».

Магомедов был назначен государственным секретарем республики Дагестан в 2021 году. Он также являлся депутатом Госдумы шестого созыва, основателем и бывшим президентом махачкалинского футбольного клуба «Анжи».

Ранее сообщалось, что дело бывшего министра спорта Дагестана рассмотрят в другом регионе в целях безопасности.