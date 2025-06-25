Аэропорт Саратова приостановил работу

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту

Саратов», — говорится в публикации.

Аналогичные меры вводились в аэропорту Саратова 24 июня.

До этого Кореняко сообщил, что в аэропорту Тамбова были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Помимо этого, ограничения были введены в аэропорту Пензы.

Накануне временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги. Решение было принято также для обеспечения безопасности полетов. Спустя примерно час авиагавань возобновила работу в штатном режиме.

Ранее стало известно о состоянии ребенка, на которого напал мужчина в московском аэропорту.