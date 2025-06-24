Стало известно о состоянии ребенка, на которого напал мужчина в московском аэропорту

Минздрав: ребенок, которого бросили на пол в Шереметьево, в тяжелом состоянии

Двухлетний ребенок, которого бросил на пол мужчина в аэропорту Шереметьево, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Минздрав Московской области в Telegram-канале.

«‎Пострадавший ребенок доставлен в ДКЦ имени Л.М. Рошаля. В настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое, стабильное», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что врачи оказывают всю необходимую помощь.

Инцидент произошел 23 июня, прилетевший рейсом Кабул — Москва 31-летний Владимир В. ждал свой багаж. В какой-то момент он без видимой причины напал на двухлетнего ребенка и с силой бросил его на пол.

Двухлетний мальчик потерял сознание, он госпитализирован в состоянии комы первой степени, у него также диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мозга. По данным SHOT, нападавший мог находиться под воздействием наркотиков.

Как сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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