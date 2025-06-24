Жителей Краснодарского края предупредили о беспилотной опасности

На территории Краснодарского края объявили опасность атаки беспилотников. Информация об этом была опубликована в приложении МЧС России.

«На территории края объявлена «Беспилотная опасность». Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.

МЧС попросило жителей региона соблюдать меры предосторожности: отойти от окон и найти ближайшее укрытие без стекол. Ведомство напомнило, что при обнаружении или падении БПЛА следует немедленно звонить по номеру телефона 112.

В ночь на 24 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотник ударил по многоквартирному дому на улице Народного Ополчения в Красногорске. В результате попадания БПЛА произошел пожар в квартире на 17-м этаже. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

По словам главы региона, пострадал мужчина 34 лет — он получил осколочные ранения руки и ноги. Его доставили в больницу, угрозы жизни нет, отметил губернатор.

12 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) с начала специальной военной операции (СВО) уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. По его словам, из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства.

Ранее сообщалось, что США тайно инвестировали в производство дронов на Украине.