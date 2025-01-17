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В США заявили об отправке разведчиков на Украину

NYT: в США заявили об отправке на Украину разведчиков для помощи в создании БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

Американские чиновники заявили, что с 2022 года отправляли на Украину сотрудников разведки для содействия ее программе по производству БПЛА. Об этом пишет газета New York Times.

«США потратили значительные средства, в том числе 1,5 миллиарда долларов, чтобы активизировать производство дронов на Украине... США также отправили сотрудников разведки на Украину, чтобы помочь ей создать собственную программу», — говорится в материале.

Газета ссылается на неназванные источники. Из их информации следует, что Вашингтон помог Киеву разработать новое поколение беспилотников.

В свою очередь газета Financial Times сообщала, что крупнейший американский производитель беспилотников и поставщик беспилотников для Украины и США — компания Skydio — столкнулась с нехваткой важнейших компонентов из КНР из-за санкций Пекина.

Российская армия тем временем улучшает свои разработки в сфере БПЛА. Сообщалось, что российские военнослужащие начали использовать в зоне проведения специальной военной операции FPV-дрон «Гортензия», которым можно управлять через оптоволоконный кабель.

Ранее сообщалось, что США готовят запрет на беспилотники из Китая.

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