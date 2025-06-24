В аэропорту Саратова сняли все ограничения

Росавиация: в аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ограничения в аэропорту Саратова ввели утром 24 июня.

Кроме того, 24 июня в аэропорту Тамбова были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам представителя Росавиации, меры приняли для обеспечения безопасности полетов пассажиров. Помимо этого, аналогичные ограничения были введены в аэропорту Пензы.

Ранее пилоты самолета увидели беспилотник в небе при посадке в российском городе.