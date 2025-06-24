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В Пензенской области продлили действие плана «Ковер»

Мельниченко: ограничения на полеты в Пензенской области продлено до полуночи
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PalSand/Shutterstock/FOTODOM

План «Ковер» на территории Пензенской области будет действовать до 00:00 мск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

В связи с продлением ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Пензы задерживаются рейсы в Домодедово и Шереметьево, обратные рейсы из них, рейс в Минеральные Воды и рейс из Санкт-Петербурга.

Временные ограничения на полеты в аэропорты Пензы были введены утром 24 июня. Они были связаны с атакой украинских дронов на Пензенскую область. Силы противовоздушной обороны сбили над территорией региона два беспилотных летательных аппарата.

В целях безопасности ограничения на прием и отправку воздушных судов ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска.

Ранее пилоты самолета увидели беспилотник в небе при посадке в российском городе.

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