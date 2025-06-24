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Власти Пензенской области рассказали о последствиях атаки БПЛА

Губернатор Мельниченко: при атаке БПЛА на Пензенскую область никто не пострадал
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Inna Varenytsia/Reuters

При утренней атаке украинских дронов на Пензенскую область никто из местных жителей не пострадал, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

«На территории Пензенской области силами ПВО сегодня было уничтожено два вражеских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.

Он также попросил граждан не делиться кадрами с места происшествия, чтобы «не содействовать неприятелю».

24 июня Минобороны РФ сообщило, что в период с 8:05 до 12:50 по московскому времени 22 беспилотника было сбито в небе над Воронежской областью, семь — над Белгородской, три — над Саратовской и два — над Пензенской областью.

В ночь на вторник беспилотник ВСУ повредил многоэтажный жилой дом в Красногорске Московской области. В одной из квартир начался пожар. Следственный комитет России начал расследование.

Ранее Хинштейн раскрыл данные о разрушениях в Курской области после атак дронов ВСУ.

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Атаки БПЛА на Россию
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