На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов

Путин подписал закон об уголовном наказании на срок до шести лет для дропперов
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до шести лет для дропперов — людей, участвующих в обналичивании и сокрытии украденных денег по просьбе мошенников. Документ выложили на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, передача из корыстной заинтересованности предоставленного электронного средства платежа и доступа к нему карается лишением свободы на срок до 3 лет или штрафом от 100 до 300 тысяч рублей.

Такое же наказание установлено за преступление по указанию другого лица или в его интересах.

За организацию такой деятельности предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет и возможный штраф от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, отмечается в документе.

Кроме того, за неправомерные операции, совершенные не клиентом банка, могут наказать принудительными работами на срок до 5 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 3 лет либо без такового.

До этого в МВД РФ сообщали, что после принятия закона два миллиона человек могут стать фигурантами уголовных дел.

Ранее в МВД перечислили дропперам семь последствий их преступных действий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами