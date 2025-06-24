Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов

Путин подписал закон об уголовном наказании на срок до шести лет для дропперов

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до шести лет для дропперов — людей, участвующих в обналичивании и сокрытии украденных денег по просьбе мошенников. Документ выложили на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, передача из корыстной заинтересованности предоставленного электронного средства платежа и доступа к нему карается лишением свободы на срок до 3 лет или штрафом от 100 до 300 тысяч рублей.

Такое же наказание установлено за преступление по указанию другого лица или в его интересах.

За организацию такой деятельности предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет и возможный штраф от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, отмечается в документе.

Кроме того, за неправомерные операции, совершенные не клиентом банка, могут наказать принудительными работами на срок до 5 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 3 лет либо без такового.

До этого в МВД РФ сообщали, что после принятия закона два миллиона человек могут стать фигурантами уголовных дел.

Ранее в МВД перечислили дропперам семь последствий их преступных действий.