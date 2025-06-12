В МВД перечислили дропперам семь последствий их преступных действий

Дропперов (подставных лиц, участвующих в схемах по выводу денег с банковских карт) ждут допросы, скамья подсудимых, финансовая и цифровая изоляция, иски, долги и банкротство. Об этом сообщило в Telegram-канале управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что наказание за злодеяние дропперов неизбежно. Если правонарушителем стал несовершеннолетний, отвечать за его действия будут родители. Кроме того, в скором времени за такие поступления будет введена уголовная ответственность. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.

«Счета и карты, использованные для операций с преступными средствами, подлежат блокировке... Услуги связи по номерам, использованным в преступной деятельности, подлежат приостановлению оператором», — отметили в МВД.

Там добавили, что преступникам придется отвечать в суде перед теми, кто подаст против них иск.

«При невозможности выплатить многомиллионный ущерб по искам потерпевших, дроппер может быть признан банкротом», — говорится в публикации.

В МВД обратили внимание на то, что банкротство не снимает со злоумышленника обязанность возмещать вред жизни и здоровью потерпевших.

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