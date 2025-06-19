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В России увеличилось количество преступлений с участием подростков-дропперов

Сбер: число преступлений дропперов-подростков выросло в 74 раза
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Пресс-служба Сбера

За три года число преступлений с участием дропперов-подростков выросло в 74 раза. Об этом на ПМЭФ-2025 рассказал «Известиям» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, дропперство сегодня является слабым местом в противодействии мошенничеству. Сбер по своей инициативе уже давно занимается работой по возврату средств со счетов дропперов.

«С начала этого года мы вернули с таких счетов 1,7 млрд рублей – это уже на 700 млн больше, чем за весь прошлый год», – отметил Станислав Кузнецов.

По мнению зампредседателя правления Сбербанка, для эффективного противодействия мошенничеству требуется законодательное закрепление обязанности по борьбе с дропами для всех банков. Также важно вовлечь в эту работу все заинтересованные организации и ведомства, и кардинально перестроить процессы взаимодействия между участниками рынка.

«Не хватает этого единого органа, который будет координировать работу по противодействию мошенникам, в том числе в части вывода украденных денег. Нам важно быть более мобильными и опережать преступников в технологиях, законодательном регулировании, координации совместных усилий», – подчеркнул Станислав Кузнецов.

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ПМЭФ – 2025
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