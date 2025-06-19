МВД назвало число граждан, которые могут попасть под статью о дропперах

МВД: 2 млн человек могут попасть под статью после выхода закона о дропперах

Два миллиона человек могут стать фигурантами уголовных дел после вступления в силу закона о дропперах. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на сессии «Телефонные мошенники: сколько можно? Откровенный разговор с Ольгой Скабеевой» на полях ПМЭФ.

«Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников — мы к ним, соответственно, придем», — заявил представитель МВД.

Филиппов подчеркнул, что у потенциальных фигурантов еще есть время отказаться от своей преступной деятельности, закрыть мошеннические счета и прекратить пользоваться, передавать аккаунты».

Накануне Совет Федерации утвердил закон, который вводит уголовную ответственность для так называемых дропперов — людей, участвующих в обналичивании и сокрытии украденных денег по просьбе мошенников. Поправки внесли в статью 187 Уголовного кодекса РФ. Теперь за передачу электронных платежных средств или доступа к ним третьим лицам ради выгоды, а также за совершение по чужой просьбе сомнительных операций, можно получить штраф до 300 тысяч рублей.

В свою очередь заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что за три года число преступлений с участием дропперов-подростков выросло в 74 раза. По его словам, дропперство сегодня является слабым местом в противодействии мошенничеству, и Сбер по своей инициативе уже давно занимается работой по возврату средств со счетов дропперов.

Ранее в МВД перечислили дропперам семь последствий их преступных действий.