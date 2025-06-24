В ГД отреагировали произошедшее с Терешковой на пленарном заседании

Председатель комитета Госдумы (ГД) по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала штатной ситуацией вывод помощниками депутата и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой с заседания. Об этом сообщает московский портал Msk1.RU.

«У нее всегда есть двое помощников, которые в определенное время выводят ее из зала», — сказала Останина.

До этого сообщалось, что Терешковой стало плохо. После инцидента ТАСС со ссылкой на источник в ГД писал, что Терешкова чувствует себя хорошо и продолжает работу. По данным агентства, женщине не потребовалась медицинская помощь.

При этом журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале писал, что депутата вывели из зала и оказали ей медицинскую помощь.

Официального комментария от Терешковой по поводу ее состояния не поступало.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта Валентине Терешковой.

Ранее Путин поздравил Терешкову с днем рождения.