Путин поздравил Терешкову с днем рождения

Путин поздравил Терешкову и отметил ее вклад в развитие космонавтики

Президент России Владимир Путин поздравил первую в мире женщину — космонавта Валентину Терешкову с днем рождения, сегодня ей исполнилось 87 лет. В поздравительной телеграмме глава государства отметил ее вклад в развитие отечественной космонавтики.

«Уважаемая Валентина Владимировна! Примите искренние поздравления с Днем рождения. Вы всегда с честью решали поставленные задачи на самых сложных, ответственных направлениях работы», — говорится в обращении.

По словам Путина, исторический полет Терешковой, а также ее общественная и законотворческая деятельность являются воплощением любви к Родине и преданности своему делу. Российский лидер пожелал женщине крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.

Валентина Терешкова родилась в 1937 году. В 1963 году она стала первой в мире женщиной-космонавтом, является Героем Советского Союза и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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