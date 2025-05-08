Валентине Терешковой присвоили звание генерал-лейтенанта

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта Валентине Терешковой — первой женщине-космонавту в мире и депутату Государственной думы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Валентина Владимировна – гордость региона, страны и всей мировой космонавтики. Отдельное спасибо за ту помощь, которую она оказывает родной Ярославской области», — написал глава региона.

Михаил Евраев подчеркнул, что Валентина Терешкова — символ не только Ярославской области, но и всей российской и мировой истории освоения космоса. Он поблагодарил ее за поддержку проектов развития региона, включая масштабные инфраструктурные инициативы, и выразил уверенность в плодотворном дальнейшем сотрудничестве.

Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района. С юных лет она увлекалась авиацией, занималась парашютным спортом в аэроклубе Ярославля. В 1962 году была зачислена в отряд космонавтов, а уже в июне 1963 года совершила уникальный одиночный полет на космическом корабле «Восток-5», в ходе которого провела в космосе почти трое суток, совершив 48 витков вокруг Земли.

Терешкова навсегда вписала свое имя в мировую летопись как первая женщина, отправившаяся в космос, и до сих пор остается единственной женщиной, совершившей полет в одиночку.

Ранее космонавт рассказал, возможен ли полет в космос женской команды из РФ.