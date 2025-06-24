Терешковой стало плохо на пленарном заседании Госдумы

Первой в мире женщине-космонавту, депутату Государственной думы Валентине Терешковой стало плохо в ходе пленарного заседания. Прямая трансляция заседания доступна на сайте «Дума ТВ».
На ухудшение состояния парламентария обратил внимание представитель «Единой России» Владимир Васильев.
«Извиняюсь, Валентине Владимировне плохо», — заявил он.
После инцидента ТАСС со ссылкой на источник в ГД писал, что Терешкова чувствует себя хорошо и продолжает работу. По данным агентства, женщине не потребовалась медицинская помощь.
При этом журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале писал, что депутата вывели из зала и оказали ей медицинскую помощь.
Официального комментария от Терешковой по поводу ее состояния не поступало.
В мае президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта Валентине Терешковой.
Ранее Путин поздравил Терешкову с днем рождения.