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Терешковой стало плохо на пленарном заседании Госдумы

Терешковой стало плохо во время заседания ГД, ей оказали медпомощь
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Первой в мире женщине-космонавту, депутату Государственной думы Валентине Терешковой стало плохо в ходе пленарного заседания. Прямая трансляция заседания доступна на сайте «Дума ТВ».

На ухудшение состояния парламентария обратил внимание представитель «Единой России» Владимир Васильев.

«Извиняюсь, Валентине Владимировне плохо», — заявил он.

После инцидента ТАСС со ссылкой на источник в ГД писал, что Терешкова чувствует себя хорошо и продолжает работу. По данным агентства, женщине не потребовалась медицинская помощь.

При этом журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале писал, что депутата вывели из зала и оказали ей медицинскую помощь.

Официального комментария от Терешковой по поводу ее состояния не поступало.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта Валентине Терешковой.

Ранее Путин поздравил Терешкову с днем рождения.

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