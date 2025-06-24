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В Израиле заявили, что воздержались от дальнейших ударов по Ирану

Израиль воздержался от ударов по Ирану после разговора Нетаньяху и Трампа
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IAI Rampage

Израиль воздержался от дальнейших ударов по Ирану после объявленного президентом США Дональдом Трампом перемирия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Согласно сообщению канцелярии, Израиль воздержался от ударов после разговора Нетаньяху и Трампа.

В ночь на 24 июня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также заявили о пусках ракет из Ирана по своей территории. Глава израильского минобороны Исраэль Кац приказал ЦАХАЛ дать решительный ответ на нарушение режима прекращения огня.

Ранее Трамп заявил об исчерпании ядерного потенциала Ирана.

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