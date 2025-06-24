В Татарстане ввели режим опасности атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Татарстана. Об этом сообщили в официальном приложении МЧС России.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность»», — говорится в сообщении.

Жителям республики рекомендуется без надобности не выходить на улицу, а также отойти подальше от окон.

Последний раз на территории республики режим беспилотной опасности вводился 21 июня. Он действовал с 2:50 до 8:12.

15 июня жители Елабуги сообщили о звуках взрывов на фоне предупреждения об атаках ВСУ. Один из очевидцев утверждал, что обломки украинского беспилотника упали недалеко от города.

Вскоре глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что республика подвергалась налету вражеских дронов. По его словам, при ликвидации БПЛА осколки одного из них упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее СК возбудил дело по факту атаки беспилотников на Татарстан.