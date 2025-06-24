В двух московских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

Во «Внуково» и «Шереметьево» ввели временные ограничения на полеты

В связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: «Внуково» (код ИКАО: UUWW); «Шереметьево» (UUEE). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.

Кореняко также добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средствами ПВО Министерства обороны был сбит беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к Москве. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее ВСУ занялись созданием «Линии дронов».