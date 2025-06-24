Аэропорты Внуково и Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорты Внуково и Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По словам Кореняко, в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» восемь самолетов. Сообщается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Они действовали около часа.

До этого в Домодедово заявили об улучшении обслуживания пассажиров задержанных рейсов на фоне перекрытия воздушного пространства некоторых стран на фоне ударов Ирана по военным базам США.

После ударов Ирана по военным базам США ОАЭ, Бахрейн и Катар закрыли свои воздушные пространства. Небо над Ираном закрыто для полетов с 13 июня.

Позднее вечером того же дня Бахрейн и Кувейт сняли ограничения на полеты в своих воздушных пространствах.

Ранее у борта, вылетевшего из Внуково, вырвало капот на взлете.