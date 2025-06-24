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В Катаре временно закроют школы

Спикер МИД Катара аль-Ансари: занятия в катарских школах отменят на день
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Shutterstock

Занятия в катарских школах отменят на день — до среды 25 июня — после атак Ирана по военным базам США в стране. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Катара Маджид аль-Ансари, передает РИА Новости.

«Я могу всех заверить, что с этого момента жизнь в Катаре для всех его жителей на 100% возвращается в нормальное русло», — заявил он.

По словам аль-Сансари, отмена занятий является исключительно мерой перестраховки.

До этого сообщалось, что обломки иранских ракет упали в жилых кварталах Катара, однако при этом никто не пострадал. При этом МИД Катара решительно осудил удар Ирана по военной базе США Аль-Удейд.

Посольство РФ посоветовало россиянам в Катаре отказаться от поездок после иранского удара.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

Ранее Росавиация обновила указания для авиакомпаний из-за ударов Ирана.

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