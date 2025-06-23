Посольство РФ в Катаре выпустило заявление после удара Ирана по базе США

Россиянам в Катаре следует держаться подальше от мест большого скопления людей и временно отказаться от длительных поездок, сообщило в своем Telegram-канале посольство РФ в эмирате после удара Ирана по базе США на катарской территории.

«Настоятельно рекомендуем полностью воздержаться от длительного пребывания в местах массового скопления людей (супермаркетов, общественных парков и т.д.), а также поездок в другие части страны», — говорится в сообщении.

В дипведомстве призвали граждан РФ следить за информацией, поступающей от посольства и МИД, а также от местных властей.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

В ночь на 22 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Сообщалось, что Иран успел вывезти оборудование и уран с ядерного обогатительного завода Фордо до американских ракетных ударов.

Ранее Росавиация обновила указания для авиакомпаний из-за ударов Ирана.