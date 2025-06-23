Росавиация обновила указания для авиакомпаний из-за ударов Ирана

Росавиация в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Документ предписывает не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

Кореняко уточнил, что данные указания действуют до особого распоряжения — предварительно до 02:59 мск 26 июня.

«Решение принято для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркнул представитель Росавиации.

До этого сообщалось, что иранская армия выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся американские военные базы.

Новая операция Ирана носит название «Хорошая весть о победе».

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» исламская республика должна согласиться на мир.

Ранее политолог назвал три варианта ответа Ирана на удары США.