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МИД Катара осудил удар Ирана по военной базе США

МИД Катара решительно осудил удар Ирана по военной базе США Аль-Удейд
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Shutterstock

МИД Катара осудил удар по расположенной на территории страны американской авиабазе Аль-Удейд со стороны Ирана. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС.

«Мы решительно осуждаем нападение на авиабазу Аль-Удейд, совершенное иранским Корпусом стражей исламской революции, расцениваем его как грубое нарушение суверенитета и воздушного пространства Государства Катар, а также норм международного права и Устава ООН», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что подобные действия подрывают региональную стабильность и могут привести к последствиям «катастрофического масштаба» для международного мира и безопасности.

До этого сообщалось, что иранская армия выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся американские военные базы.

Новая операция исламской республики носит название «Хорошая весть о победе».

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» исламская республика должна согласиться на мир.

Ранее политолог назвал три варианта ответа Ирана на удары США.

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