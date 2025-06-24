В Одессе полицейские и сотрудники ТЦК заблокировали машину с маленьким ребенком

В Одессе сотрудники ТЦК заблокировали в машине мужчину с годовалым сыном

В Одессе сотрудники полиции и сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) заблокировали в автомобиле мужчину с его годовалым сыном. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны».

По словам мужчины, полицейские и военкомы требуют, чтобы он вместе с ними поехал в военкомат. Мужчина с ребенком находятся в автомобиле уже три часа, запасы воды заканчиваются.

Инцидент произошел в центре города, на пересечении Канатной и Малой Арнаутской улиц.

23 июня сообщалось, что на западе Украины сотрудники ТЦК мобилизовали второго за день священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

В тот же день сообщалось, что украинка сбросила на сотрудников ТЦК банку с соленьями и спасла мужа от мобилизации.

20 июня стало известно, что на Украине военкоматы ловят мужчин на сайтах продажи автомобилей.

Ранее Сырский пообещал отправить часть сотрудников ТЦК на фронт.