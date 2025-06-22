Сырский пообещал отправить часть сотрудников ТЦК на фронт

Часть сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине отправят в зону боевых действий. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на встрече с журналистами, пишет издание «Страна.ua».

«В ТЦК проводятся инспекции, продолжается работа комиссий. Чтобы тех, кто не воевал, отправить на фронт, а вместо них пришли военнослужащие, которые получили ранения», — отметил он.

Сырский подчеркнул, что территориальные центры комплектования «должны измениться» и не должны допускать «позорных случаев», которые иногда происходят.

В апреле депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что ситуация с дезертирством в ВСУ крайне тяжелая, политическое руководство страны боится брать на себя ответственность за мобилизацию.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации в республике. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Киеве потребовали от украинцев «закрыть ротики» на тему демобилизации.