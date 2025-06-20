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На Украине военкоматы стали ловить мужчин на сайтах продажи автомобилей

В ВСУ подтвердили поимку военнообязанных через сайты продажи машин
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Shutterstock

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) рассказали, что местные ТЦК (аналог военкомата) ловят военнообязанных через сайты по продаже машин. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Для того, чтобы выполнить план по призыву военнообязанных, мы вынуждены прибегать к таким нестандартным методам», — заявили в ВСУ.

В мае в сети завирусился ролик, где руководство ТЦК призвало искать военнообязанных среди тех, кто продает оружие и машины.

До этого сообщалось, что в селах Западной Украины в армию забрали почти всех мужчин призывного возраста.

По словам пленного из Львовской области, ТЦК забирают в армию всех, кого попало, независимо от возраста и состояния здоровья.

Пленный из Житомирской области заявил, что в его селе остались лишь женщины, старики и дети. Все мужчины в возрасте до 47 лет отправляются на фронт. Среди них имеются и инвалиды, и алкоголики.

Ранее ВСУ атаковали автомобиль водоканала в ДНР.

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