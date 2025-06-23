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Украинка уронила на сотрудников ТЦК банку с соленьями и спасла мужа от мобилизации

Женщина сбросила банку солений на сотрудников ТЦК во время задержания мужчины
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Thomas Peter/Reuters

На Украине произошел конфликт при попытке сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) задержать мужчину. Об инциденте сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин, опубликовавший видеозапись.

На кадрах, снятых из окна жилого дома, группа в военной форме пытается силой посадить молодого человека в микроавтобус. В этот момент с верхнего этажа на сотрудников ТЦК падает банка с соленьями. Снаряд разбился рядом, никого не задев, но мужчина воспользовался заминкой и скрылся.

Локация происшествия не уточняется. По словам Рожина, женщина, сбросившая банку (вероятно, соседка или родственница), «промахнулась», но достигла цели.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации в республике. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Сырский пообещал отправить часть сотрудников ТЦК на фронт.

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