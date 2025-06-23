Украинка уронила на сотрудников ТЦК банку с соленьями и спасла мужа от мобилизации

Женщина сбросила банку солений на сотрудников ТЦК во время задержания мужчины

На Украине произошел конфликт при попытке сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) задержать мужчину. Об инциденте сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин, опубликовавший видеозапись.

На кадрах, снятых из окна жилого дома, группа в военной форме пытается силой посадить молодого человека в микроавтобус. В этот момент с верхнего этажа на сотрудников ТЦК падает банка с соленьями. Снаряд разбился рядом, никого не задев, но мужчина воспользовался заминкой и скрылся.

Локация происшествия не уточняется. По словам Рожина, женщина, сбросившая банку (вероятно, соседка или родственница), «промахнулась», но достигла цели.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации в республике. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Сырский пообещал отправить часть сотрудников ТЦК на фронт.