На западе Украины мобилизовали второго за день священника УПЦ

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Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали еще одного священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области Украины — протоиерея Георгия Приймака. Об этом сообщил Союз православных журналистов страны (СПЖ).

По его информации, военкомы «задержали и удерживают» священнослужителя, который является настоятелем Свято-Троицкого храма в поселке Вишневец.

22 июня в том же регионе Украины сотрудники насильно мобилизовали протоиерея Иоанна Коваля, клирика УПЦ. Отмечается, что священнослужителя задержали по дороге на богослужение и доставили на полигон в городе Ровно.

Также в июне сообщалось, что сотрудники ТЦК насильно мобилизовали клирика УПЦ диакона Максима Гузенко в Ровенской области.

До этого сотрудники ТЦК задержали в городе Ровно настоятеля храма святой великомученицы Параскевы УПЦ Александра Жука. Его сразу доставили на военно-врачебную комиссию, где он за ночь прошел медицинское освидетельствование. По данным СПЖ, подобные случаи не единичны, причем под мобилизацию попадают именно священники УПЦ.

Ранее режиссер Эмир Кустурица представил в Париже фильм о гонениях на УПЦ.