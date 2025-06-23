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СК возбудил дело после нападения льва на директора сафари-парка «Тайган»

СК возбудил дело по факту нападения льва на Олега Зубкова в парке «Тайган»
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Telegram-канал «Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ»

Нападение льва на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова стало возможным из-за грубого нарушения работниками правил техники безопасности при содержании опасных животных, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ).

Следствием также проведены осмотры места трагедии, изъяты предметы и вещи, подлежащие исследованию и приобщению к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, а также опрошены сотрудники парка. Кроме того, устанавливается круг свидетелей, назначен ряд экспертиз, изучается документация по соблюдению техники безопасности.

ЧП в парке «Тайган» произошло вечером 22 июня. В результате нападения льва Зубков получил тяжелые травмы головы и спины. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ, его состояние специалисты оценили как тяжелое.

Директор мариупольского зоопарка Савелий Вашура после происшествия в Крыму рассказал об особом отношении Зубкова к животным. По его словам, директор парка заходил к ним, общался, иногда строго воспитывал, но всегда — с теплотой.

Осенью прошлого года львы напали на управляющую крымского парка «Тайган» Леокадию Перевалову, которая проработала там 17 лет. Она зашла для уборки в клетку с тремя животными, но не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее турист попал в больницу после попытки снять видео со львом для соцсетей.

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