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Директор мариупольского зоопарка рассказал об отношении Зубкова к хищникам

Директор зоопарка «Тайга» Вашура: Зубков обращался с львами словно с детьми
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Основатель крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков, получивший травмы при нападении хищника, отличался особым отношением к животным. Об этом заявил директор мариупольского зоопарка Савелий Вашура в интервью «Известиям».

«Олег заходил к ним, общался. Иногда строго воспитывал, но всегда — с теплотой. Он обращался со взрослыми львами и тиграми как с маленькими детьми», — пояснил Вашура.

По его словам, большинство хищников родились в парке и знали Зубкова с детства, поскольку он лично участвовал в их выращивании.

Нападение льва на владельца «Тайгана» Олега Зубкова произошло около 19:00 во время кормления хищников. В результате случившегося мужчина получил серьезную травму головы и шеи. У него также повреждено легкое. После нападения он смог самостоятельно выбраться из клетки и только тогда потерял сознание. Коллеги повезли его в больницу на машине, не дожидаясь скорой. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. Следователи начали проверку по статьям 238 («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности) и 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

Ранее следователи осмотрели парк «Тайган» после нападения льва на его владельца.

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